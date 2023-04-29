Ученые нашли новый способ предсказывать вспышки на Солнце за несколько часов до их появления

Российские ученые обнаружили, что вспышки на Солнце часто предваряются активностью в микроволновом диапазоне излучения. Это позволяет предугадывать их за несколько часов до того, как они произойдут. Результаты работы позволят повысить точность прогнозов "космической погоды", сообщила в пятницу пресс-служба НИУ ВШЭ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы предполагаем, что анализ колебаний микроволнового излучения поможет лучше понять механизм возникновения вспышек и улучшить критерии для их прогнозирования. При этом мы продолжаем изучать механизм зарождения вспышек, сопровождающихся корональными выбросами массы, в том числе то, какую роль в них играют магнитные жгуты", - сообщила доцент НИУ ВШЭ (Нижний Новгород) Ирина Бакунина, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Бакунина и ее коллеги уже много лет наблюдают за различными проявлениями солнечной активности, чтобы понять закономерности, которые позволят ученым заблаговременно предсказывать как рождение вспышек на поверхности Солнца. Такие прогнозы "космической погоды" особенно важны для оценки влияния солнечной активности на работу спутников на орбите и на функционирование наземной инфраструктуры.

Микроволны и вспышки на Солнце

Радиоастрономы из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и Главной астрономической обсерватории РАН в Санкт-Петербурге выяснили, что появление множества вспышек можно предугадать, наблюдая за поведением активных регионов на Солнце в микроволновом диапазоне частот. Активные регионы - участки поверхности светила, где линии его магнитного поля пробиваются наружу и формируют сложно устроенные петли, жгуты и другие структуры.

Исследователи из России изучили структуру трех областей: NOAA AR 11283, NOAA AR 11302 и NOAA AR 11515. Для этого они проанализировали данные от радиогелиографа NoRH. Пибор создан для наблюдений за Солнцем и установлен на территории радиоастрономической обсерватории Нобеяма в Японии.

В данных с этого прибора ученые попытались найти периодические и квазипериодические сигналы, которые бы предваряли вспышки и были связаны с участками активных регионов, где возникают проявления солнечной активности. Оказалось, что такую роль играли повторяющиеся радиосигналы, возникавшие в микроволновой части спектра за несколько часов до начала вспышки в той точке активного региона, которая становилась максимально яркой во время выброса.

Эту особенность солнечного микроволнового излучения, как считают Бакунина и ее коллеги, можно использовать для уточнения прогнозов "космической погоды" и предугадывания того, где и когда могут возникать вспышки на Солнце. Это позволит ученым точнее оценивать возможные последствия выбросов корональной материи и других проявлений солнечной активности, подытожили исследователи.