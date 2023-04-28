На новом снимке от телескопа «Хаббл» показана спиральная галактика

Спиральная галактика UGC 678 занимает центральное место на этом снимке, полученном космическим телескопом "Хаббл", передает Day.Az со ссылкой на портал Astronews. Галактика находится примерно в 260 миллионах световых лет от Земли в созвездии Рыбы. На переднем плане галактика меньшего размера словно делит пополам верхнюю часть UGC 678.



Спиральные галактики с перемычкой имеют стержнеобразную структуру звезд, которая пересекает галактику посередине. Перемычки образуются в спиральных галактиках, когда орбиты звезд вблизи сердца галактики становятся нестабильными и вытянутыми. По мере того, как орбиты звезд удлиняются, образуются перемычки.



Перемычка растет, когда с помощью гравитации захватывается все больше и больше близлежащих звезд. Перемычка UGC 678 - это диагональная группа звезд, которая простирается от нижнего левого угла (7 часов) до верхнего правого угла (1 час) ядра галактики.