"Хаббл" запечатлил ценные кадры интересных астрономических находок

На этом снимке, сделанном космическим телескопом "Хаббл" НАСА/ЕКА, виден целый зверинец интересных астрономических находок, передает Day.Az со ссылкой на Astronews.

Помимо нескольких крупных эллиптических галактик на изображении можно увидеть кольцевидную галактику, которая скрывается в правой части снимка. Пара ярких звезд также видна в левой части изображения. Они примечательны своими красочными пересекающимися дифракционными всплесками. Эта коллекция астрономических диковинок представляет собой скопление галактик ACO S520, которое расположено в созвездии Живописца.

ACO S520 - одно из наблюдений "Хаббла", проведенных в поисках массивных, светящихся скоплений галактик, которые не были зафиксированы более ранними исследованиями. Астрономы воспользовались временными перерывами в плотном графике "Хаббла", чтобы сделать снимки этих малоизученных скоплений галактик, выявив множество интересных объектов для дальнейшего изучения с помощью "Хаббла" и космического телескопа "Джеймс Уэбб".

Скопления галактик являются одними из крупнейших известных объектов во Вселенной. Изучение этих объектов может дать представление о распределении темной материи, составляющей большую часть массы скопления галактик.