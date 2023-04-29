Во Франции продадут крепость с необычным прошлым

Во Франции продадут крепость с необычным прошлом - раньше в здании проводились суды над ведьмами, которых впоследствии сжигали. Объект можно приобрести за 4,9 миллиона долларов, передает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Крепость носит название Форт Кейрас, она расположена в Верхних Альпах. Здание было построено в 1265 году. В качестве здания суда его использовали в XV и XVI веках. Позже оно послужило армии во время Второй мировой войны, в 1950-х годах стало детским лагерем. Сейчас крепость является музеем и площадкой для проведения свадеб.

Площадь здания составляет около 41,3 тысячи квадратных метра. Внутри него 20 спален и 13 ванных. Спальные комнаты оформлены в традиционном стиле, их интерьер отличается высокими окнами со ставнями, а на кухне имеются дровяные печи. На территории крепости находятся казармы, пекарня, больница, складские помещения и часовня - сейчас они открыты для посещения.