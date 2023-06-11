Ученые определили запах древнеримских духов

Ученые проанализировали содержимое флакона с духами возрастом в несколько тысячелетий, найденный на месте древнеримского поселения, и определили его состав и запах. Об этом сообщает The Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Группа исследователей из Университета Кордовы в Испании изучила химический состав небольшого флакона из кварца, найденного на раскопках крупного древнеримского поселения около города Кармона в 2019 году. Это оказались духи, выветрившиеся почти две тысячи лет назад. Ученые определили, что парфюм преимущественно пах эссенцией пачули - ароматическим маслом, которое производят из одноименного растения.

Оно обладает достаточно сильным и слегка землистым ароматом. Пачули произрастает только в Южной и Юго-Восточной Азии. Это значит, что масло пачули было импортным продуктом в Римской империи. Позволить себе такие духи могли только состоятельные граждане.

Исследовательская группа из историков и химиков использовала для анализа древнего парфюма рентгеновскую дифракцию, газовую хроматографию и масс-спектрометрию. Они обнаружили два основных компонента: консервирующее вещество на основе растительного масла - вероятно, оливкового, - которое должно было помочь надолго сохранить аромат, и экстракт растения Pogostemon cablin, или пачули.

Ученые также определили, что пробка флакона изготовлена из доломита, осадочной каменной породы, состоящей из карбоната кальция и магния. Сверху она была покрыта битумом, который обеспечил плотное прилегание пробки к горлышку кварцевого флакона. По словам ученых, именно благодаря воздухонепроницаемой пробке духи дошли до наших дней и остались пригодными для изучения несмотря на то, что прошло более двух тысяч лет.