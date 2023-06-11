Ученый объяснил секрет Бермудского треугольника

Ученый из Австралии считает, что раскрыл секрет одного из самых загадочных мест в мире - Бермудского треугольника. Об этом он рассказал в эфире Fox Weather, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Бермудский треугольник - это сравнительно небольшая зона в Атлантическом океане между Флоридой, Пуэрто-Рико и Бермудскими островами, где якобы часто исчезают корабли и самолеты. Для объяснения этого феномена было придумано множество псевдонаучных теорий, в которых фигурировали особые магнитные поля, пришельцы и даже затонувшая Атлантида.

Австралийский ученый и популяризатор науки Карл Крушельницкий полагает, что в Бермудском треугольнике нет ничего сверхъестественного. По его словам, таинственные исчезновения - это миф, который нетрудно разоблачить.

Точное количество исчезновений в Бермудском треугольнике неизвестно, но, согласно энциклопедии Britannica.com, там затерялось не менее 50 кораблей и 20 самолетов. В их число входит печально известное звено 19 - группа из пяти торпедоносцев-бомбардировщиков "Эвенджер", 5 декабря 1945 года не вернувшаяся из учебно-тренировочного полета. Крушельницкий утверждает, что ведущий звена лейтенант Тейлор был так плох в навигации, что дважды терялся в море. По его мнению, когда пилоты перестали понимать, где они находятся, Тэйлор нарушил протокол и повел их на восток вместо запада. В результате бомбардировщики оказались далеко от берега, истратили все топливо и упали в океан.

Крушельницкий также напомнил, что первая история о Бермудском треугольнике была написана Винсентом Гаддисом для журнала научной фантастики. За ним последовала книга Чарльза Берлица с одноименным названием, а затем другой автор, Ларри Куш, разоблачил легенды об этой зоне в 1980-м, ссылаясь на информацию от береговой охраны и страховщиков.

Крушельницкий предположил, что часть популярности Бермудского треугольника можно отнести на счет глубины океана в этом месте. Возле Бермуд она доходит до девяти километров. Поэтому все, что там тонет, почти невозможно заметить или поднять на поверхность.

По мнению Крушельницкого, существует также крохотная вероятность, что под водой в этом месте скрывается так называемый клатрат метана - связанный льдом газ метан, который может подниматься на поверхность океана в виде огромного потока пузырьков. В отдельных случаях их так много, что они снижают плотность воды, а это, в свою очередь, может повлечь затопление проплывающих судов. Эту версию доказывают эксперименты с моделями кораблей, которые провели Крушельницкий и его коллеги.