В США на видео попало животное, которое никто не может идентифицировать

Странное животное в воде удалось снять жителю Южной Каролины - движения существа чем-то напоминают стиль передвижения ската, но при ближайшем рассмотрении видно, что к этим рыбам оно не имеет ни малейшего отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на АиФ, отснятое видео мужчина отправил в Департамент природных ресурсов, но там специалисты не смогли доподлинно сказать, что это за животное, пишет Upi.

"Люди в нашем офисе озадачены, но мы не эксперты", - прокомментировал снятое представитель Департамента.

Было сделано предположение, что в объектив камеры попал атлантический кальмар или морской слизень, но уверенности в этом нет.

Ролик передали в Научно-исследовательский институт морских ресурсов, но и оттуда пока не поступило ответа - ученые внимательно изучают уникальные кадры и не могут прийти к однозначному выводу.

Видео попало в соцсети и собрало десятки тысяч просмотров. Среди комментаторов нашлись люди, которые утверждают, что уже видели нечто подобное, а один из пользователей даже заявил, что некогда поймал такое существо и держал у себя дома в аквариуме. Однако доказательств этому нет.