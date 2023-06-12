Найдено самое древнее захоронение, созданное не Homo sapiens

Археологи Витватерсрандского университета (Йоханнесбург, ЮАР) обнаружили самое древнее захоронение в мире, содержащее останки дальнего родственника человека с небольшим мозгом, который ранее считался неспособным к сложному поведению. Исследование опубликовано в eLife, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.​

Ученые нашли несколько скелетов Homo naledi. Останки были погребены примерно на 30 метров под землей в системе пещер в Колыбели человечества (представляет собой сложную сеть известняковых пещер в Южной Африке, которая остается эпицентром открытий древних человеческих окаменелостей).

"Это самые древние захоронения, которые когда-либо были зафиксированы в летописи гоминидов. Они старше, чем захоронения Homo sapiens, по крайней мере на 100 000 лет. В ямах, которые были преднамеренно вырыты, а затем засыпаны, чтобы скрыть тела, находятся по меньшей мере пять особей. Эти открытия показывают, что погребальные практики не ограничивались H. sapiens или другими гоминидами с большими размерами мозга", - заявили авторы.

Полученные данные бросают вызов современному пониманию эволюции человека, поскольку считается, что развитие более крупного мозга позволило выполнять сложные, "осмысленные" действия, такие как погребение мертвых.​ У Homo naledi мозг был размером с апельсин, а рост особи недочеловека достигал около 1,5 метров. Место захоронения - не единственный признак того, что Homo naledi был способен к сложному эмоциональному и когнитивному поведению. Ученые также обнаружили гравюры, образующие геометрические фигуры.​

"Это означает, что люди не только не уникальны в развитии символических практик, но, возможно, даже не были первооткрывателями таких практик", - заключили ученые.