Посмотрев эти фото, вы никогда не захотите в Австралию...

Если вы хотите поехать в Австралию, но недолюбливаете всякого рода насекомых и пресмыкающихся, то навсегда забудьте об этом желании. Эта страна - настоящий ад для арахнофобов, герпетофобов и прочих пугливых.

Не верите?Тогда специально для вас:

В Австралии обитают 140 наземных и 32 морских вида змей. Также в этой стране можно встретить 21 из 25 самых ядовитых змей мира.

Здесь змею можно повстречать буквально везде.

Встаешь с утра, идешь чистить зубы - и на тебе!

Решил приготовить хлопья на завтрак? Она тут как тут.

Даже в туалете она тебя найдет.

А как насчет искупаться в бассейне?

Или сыграть в гольф?

А вот это совсем неожиданно!

При желании из змейки можно сделать елочную игрушку.

И попить с ней пивка...

А вот, кстати, любимое блюдо змей. Теперь ты знаешь, чем их можно отвлечь.

Если ты хочешь отправиться поплавать, эти милые зверушки могут составить тебе компанию.

Самое интересное то, что змей боятся даже змеи!

И это совсем неудивительно...

Теперь ты точно не сможешь спать ночью!

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