Посмотрев эти фото, вы никогда не захотите в Австралию...
Если вы хотите поехать в Австралию, но недолюбливаете всякого рода насекомых и пресмыкающихся, то навсегда забудьте об этом желании. Эта страна - настоящий ад для арахнофобов, герпетофобов и прочих пугливых.
Не верите?Тогда специально для вас:
В Австралии обитают 140 наземных и 32 морских вида змей. Также в этой стране можно встретить 21 из 25 самых ядовитых змей мира.
Здесь змею можно повстречать буквально везде.
Встаешь с утра, идешь чистить зубы - и на тебе!
Решил приготовить хлопья на завтрак? Она тут как тут.
Даже в туалете она тебя найдет.
А как насчет искупаться в бассейне?
Или сыграть в гольф?
А вот это совсем неожиданно!
При желании из змейки можно сделать елочную игрушку.
И попить с ней пивка...
А вот, кстати, любимое блюдо змей. Теперь ты знаешь, чем их можно отвлечь.
Если ты хочешь отправиться поплавать, эти милые зверушки могут составить тебе компанию.
Самое интересное то, что змей боятся даже змеи!
И это совсем неудивительно...
Теперь ты точно не сможешь спать ночью!
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