15 домашних правил, знакомых каждому

Жизнь и быт каждой семьи отличаются между собой так же, как, собственно, и люди, которые эти семьи составляют.

Каждый из нас дома ведет себя по-своему, имеет свои любимые занятия, привычки и даже правила - пусть негласные, но по каким-то неведомым причинам выполняющиеся неукоснительно, передает Day.Az со ссылкой на Prikol.is.

При этом, существует целый ряд ситуаций, которые прекрасно знакомы практически всем. Почему в тех или иных случаях мы ведем себя так похоже - решительно неясно. Но вот то, что существуют какие-то общие домашние правила и законы - это факт. И пусть они довольно забавны, зато знакомы практически всем.