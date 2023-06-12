https://news.day.az/unusual/1572497.html Как мужчины ждут женщин в магазинах - ФОТО
Как мужчины ждут женщин в магазинах - ФОТО
Для большинства девушек поход по магазинам - радость, счастье и эндорфинный квест. Взять собой в этот поход мужчину может значит очень разное в ваших отношениях: и безусловную любовь, потому что он готов это терпеть, и безграничное доверие, или испытание ваших чувств, да много чего еще. Для мужчин в торговых центрах это еще и прекрасная возможность вздремнуть пару лишних часов. Не упускайте свой шанс!
Источник: Instagram
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