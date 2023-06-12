Как мужчины ждут женщин в магазинах

Для большинства девушек поход по магазинам - радость, счастье и эндорфинный квест. Взять собой в этот поход мужчину может значит очень разное в ваших отношениях: и безусловную любовь, потому что он готов это терпеть, и безграничное доверие, или испытание ваших чувств, да много чего еще. Для мужчин в торговых центрах это еще и прекрасная возможность вздремнуть пару лишних часов. Не упускайте свой шанс!

Источник: Instagram