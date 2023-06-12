Как правильно выбрать арбуз и не прогадать

1. По размеру

Необходимо остерегаться огромных арбузов. К сожалению, наш климат не способствует выращиванию на полях плодов гигантских размеров. Следовательно, есть большая вероятность, что такие арбузы были искусственно подкормлены удобрениями.

2. По желтому пятну

Такая особенность является отличным признаком спелого плода. Чем желтее пятно, тем вкуснее и слаще выбранный тобой арбуз.

3. По половому признаку

Мало кто знает, но арбузы можно различить по половому признаку. "Мальчики" - более крупные и вытянутые, а "девочки" - поменьше и слегка приплюснутые. "Девочки" - более сладкие.

4. На стук

Зрелый плод зачастую издает гулкий звук при постукивании. Также для проверки на спелость необходимо сжать арбуз с двух сторон. Если плод слегка потрескивает, значит, он уже созрел и готов к употреблению.

5. По хвостику

Желтый сухой хвостик является отличным показателем спелости плода. Зеленый же, наоборот, свидетельствует о том, что арбуз был сорван рано.

6. На запах

Корка арбуза должна источать ярко выраженный свежий запах. Если она вообще не пахнет, значит, такой арбуз, скорее всего, не был выращен естественным путем.

Источник: Pure