10 вещей, о предназначении которых вы даже не догадывались

Ежедневно нас окружает множество вещей и мы, конечно же, знаем, как ими пользоваться. Или думаем, что знаем. А потом видим какую-нибудь мелочь и ее предназначение вводит нас в полнейшее замешательство, ведь мы даже предположить затрудняемся, для чего она была создана. Наконец-то пришло время приоткрыть занавес тайны и узнать, какую же роль выполняют петелька на рубашке и маленький кармашек джинсов.

Петелька на рубашке

На самом деле однозначного ответа на вопрос о ее предназначении нет, но есть три версии. Первая (и самая правдоподобная) говорит о том, что такая петелька нужна для того, чтобы повесить рубашку на крючок, не помяв ее. Вторая уходит корнями во времена съемных воротников и шейных платков, предполагая, что петелька была нужна для галстука. Ну а третья - и самая романтичная - утверждает, что американские студенты срезали эту петельку, когда начинали встречаться с девушкой.

Цилиндр на шнуре зарядки от ноутбука

Безусловно, его замечал каждый владелец ноутбука, но далеко не каждый знает, для чего же он нужен. А ведь все очень просто - это специальное устройство, "ферритовый фильтр", который убирает помехи, которые могут возникнуть от питающего кабеля. Конструкция устройства представляет собой ферритовые вставки, которые провод огибает кольцом.

Отверстие в иллюминаторе

Здесь все очень просто - отверстие служит для того, чтобы снизить давление между двумя стеклами, из которых и состоит стеклопакет иллюминатора, тем самым предотвратив его растрескивание.

Синяя часть ластика

Легенда гласит, что синяя часть ластика предназначена для стирания ручки, но, на самом деле, она нужна для более плотной бумаги, с которой красный ластик не справляется, оставляя разводы.

Горизонтальные петельки на рубашке

И опять "рубашечный" вопрос - почему верхняя и нижняя петельки на рубашке расположены горизонтально, в отличие от всех остальных? Здесь ответ совсем уж прост - потому, что именно в этих местах вероятность того, что пуговица расстегнется, увеличивается в разы, а такое расположение петелек поможет спастись от вероятных конфузов.

Дополнительные отверстия в кроссовках

Многие игнорируют эти отверстия и совершенно зря, ведь они служат для того, чтобы плотнее зафиксировать ногу и уберечь стопу от натирания во время занятий спортом.

Отверстие в ложке для спагетти

Оно служит для того, чтобы отмерить среднюю порцию спагетти на одного человека и является настоящей находкой для тех, кто никак не может угадать с оптимальным количеством спагетти для варки.

Маленький кармашек на джинсах

Однажды Стив Джобс пошутил, что именно вопрос о предназначении и бесполезности этого кармашка сподвиг его на создание iPod - который, к слову, вписывается туда идеально. Но на самом деле, кармашек был придуман фирмой Levichr("39")s еще в 1873 году и служил для карманных часов. К слову, в каталогах фирмы этот кармашек и сегодня именуется "watch pocket".

Отверстие в колпачке для шариковой ручки

Распространенное мнение о том, что это отверстие служит для поступления воздуха в легкие при попадании такого колпачка в дыхательные пути - ошибочно. На самом деле, оно служит для того, чтобы избежать всасывания колпачка в слизистую, которая непременно начнет отекать, если им подавиться.

Лоскутки ткани, которые прилагаются к новой одежде

А это, пожалуй, главное открытие для многих - оказывается, эти лоскутки нужны не для заплаток, а для того, чтобы их постирать и проверить, как поведет себя ткань при стирке.

Источник: Prikol.Is