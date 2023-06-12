Как выглядит рассвет на разных планетах

Солнце - то, без чего нельзя представить жизнь на нашей планете. Все мы любим вспоминать шикарные закаты и рассветы, от которых просто невозможно было оторваться. Но можем ли мы представить, как выглядит небесное светило на других планетах? Цифровые иллюстрации, созданные Роном Миллером, который потратил десятилетия, изображая космические пространства, помогут нам в этом.

Меркурий

Меркурий отдален от Солнца на 60 млн км. Это 39% расстояния от Земли до Солнца. А рассвет на Меркурии в 3 раза ярче, чем на Земле.

Венера

Солнце, которое "почти" видно с Венеры, находится на расстоянии 108 млн км (72% расстояния от Земли до Солнца). Из-за густых газовых облаков оно там словно пятно в пасмурный день.

Марс

От Красной планеты Солнце находится на расстоянии 230 млн км, и это в 1,5 раза больше расстояния между Солнцем и Землей. Но увидеть его мешает не расстояние, а пыльные ветра, поднимающиеся до самой атмосферы.

Юпитер

А вот так выглядит Солнце с поверхности Европы, одного из спутников Юпитера. Юпитер находится дальше: расстояние занимает 779 млн км (что в 5,2 раза больше расстояния от Земли до Солнца). Солнечный свет, проходя через слои атмосферы, освещает его кольцом красного света.

Сатурн

Сатурн, пожалуй, - одна из самых узнаваемых планет. Солнце от Сатурна разделяют 1,5 млрд км (расстояние в 9,5 раза больше, чем между нашей планетой и Солнцем), но светит звезда от этого не менее ярко. Лучи из-за кристаллов воды и газов преломляются, создавая невероятные оптические эффекты, такие как ореолы и ложные солнца.

Уран

На Ариэле, одном из спутников Урана, холодные, но невероятно масштабные рассветы. Солнце тут почти не греет, ведь находится на расстоянии почти 2,8 млрд км, что в 19 раз больше расстояния между Землей и Солнцем.

Нептун

Солнце как оно есть на Тритоне - одной из лун Нептуна. Расстояние между ними 4,5 млрд км (то есть в 30 раз больше, чем между Землей и Солнцем). Громадные гейзеры из пыли и газа заслоняют и без того крошечную звезду.

Плутон

Маленькая светящаяся точка - именно так выглядит Солнце на самой далекой планете. Расстояние от Плутона до Солнца составляет 6 млрд км (в 40 раз больше расстояния от Земли до Солнца). Свет на Плутоне в 1600 раз тусклее, чем на Земле, но все-таки в 250 раз ярче света от полной Луны на Земле.

Источник: Ugaga