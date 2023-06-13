Как меняется лицо человека после 1, 2, 3 бокалов вина

Любители вина оценят этот забавный фотопроект и захотят посмотреть на себя со стороны: как меняется лицо человека после употребления одного, двух и трех бокалов вина.

Это решил запечатлеть бразильский фотограф Маркос Альберти.

А началось все в виде шутки с друзьями, которые пили вино просто, чтобы снять стресс после рабочего дня и расслабиться.

Теперь же фотограф говорит, что объединил его любовь к социализации, фотографии и вину.

"Есть такое выражение о вине, которое мне очень нравится, что-то вроде: "Первый бокал вина - для жажды, второй - для любви, а третий - для веселья". И я хотел увидеть, насколько это правда".

"Я хотел показать и хорошую сторону алкоголя, ведь и мои друзья пили его в нормальной обстановке и ответственно".

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