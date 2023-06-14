13 самых необычных раковин в мире

В наше время трудно кого-то удивить просто красивой вещью, поэтому дизайнеры всего мира стараются создать что-то совершенно новое, необычное и уникальное. Их невероятные идеи воплощаются даже на раковинах! Представляем вам самые удивительные умывальники в мире.

Но не надо забывать, что дизайнерские вещи - это дорогостоющие вещи, которые не реально купить простому человеку. Поэтому, если вы действительно заинтересованы в покупке качественного умывальника в кухню - продажа кухонных моек из искусственного камня - это профиль компании Neolit, которая специализируется на продаже каменных шедевров для кухни.



Немецкая раковина от "HighTech Design"



"Ammonite Washbasin" - бетонная раковина размером 900-1190 мм, весящая 44 кг. Выглядит умывальник как древняя ракушка - можно бесконечно смотреть, как вода завораживающе стекает по ее завиткам.



Японская оригинальность от "Nippon Style"

Яркий дизайн этого умывальника придется по вкусу всем любителям необычной сантехники. Tetsuya Nakamura разработал коллекцию оригинальных раковин "Premium Unit" - модель из нее стоит не менее 13 тысяч долларов.



Деревянное чудо "Fat Sink"

Кому-то покажется, что нельзя делать раковину из дерева, но Tolga Baydar с этим не согласен. Дизайнер создал настоящую красоту из полированных деталей, стали и древесины.



Итальянская привлекательность от "Disegno Ceramica"

Коллекция сантехники "Splash" необычна и интересна, но при этом ею абсолютно комфортно пользоваться. Раковина может быть белой или насыщенных тонов, а состоит из умывальника и поддона для душа.



Немецкая практичность от "Jessica Nebel"

Дизайнеры представили раковину-ковш, которую можно легко перенести с основания. В это время отверстия для слива закрываются, а открываются вновь, когда вы возвращаете раковину на свое место.



Американская река от "Elkay"

"Elkay Mystic River Sink" - стальная раковина ручной работы с уклоном, чтобы вода сливалась, словно по настоящей реке. Занимает достаточно много места, но оно того стоит - зрелище красивое. Все ваши гости захотят взглянуть, как работает эта удивительная модель.



Немецкий лебедь от "Amin Design"

Необычная раковина и хромированный кран вместе сочетаются в модели "Swan Vessel" и создают уникальное и изысканное дополнение к любому интерьеру.



Плоский умывальник "Onda Washplane"

С этой моделью вы сразу измените свои представления о том, как должна выглядеть настоящая раковина. Благодаря силе земного притяжения инженеры создали практически плоский умывальник, вода из которого не выливается, а течет точно в слив.



Американская Луна от "Native Trails"

Окруженная древесным материалом медная раковина в интересной форме спутника Земли очень практична! Вредные бактерии, которые могут долгое время жить в стальных раковинах, сразу же гибнут в умывальнике из меди. Размер модели "Luna" - 95 см.



Австралийская изящность от "OmVivo"

Круглая модель раковины имеет совершенно прозрачное дно из стекла, а также травленый орнамент, который после воды красиво отражается на поверхности. Такой умывальник подойдет под смеситель на стене.



Английская утонченность от "Philip Watts Design"

Раковины от дизайнеров этой компании расположены на особенном пьедестале в виде белой слезы или капли. Также существуют писсуары в таком же стиле.



Итальянская клякса от "Art Ceram"

Раковины модели "Urbinati" имеют нежный и легкий дизайн, а невидимый водоотвод и прозрачная основа добавляют некой невесомости и уникальности. Кроме того, раковина очень практична!



Многофункциональность от "Philips Design"

Инженеры "Philips Design" создали деревянную раковину, в которую можно сливать не только воду, но и пищевые отходы - она без проблем их переработает встроенным измельчителем.

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