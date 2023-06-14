13 самых необычных раковин в мире
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В наше время трудно кого-то удивить просто красивой вещью, поэтому дизайнеры всего мира стараются создать что-то совершенно новое, необычное и уникальное. Их невероятные идеи воплощаются даже на раковинах! Представляем вам самые удивительные умывальники в мире.

Но не надо забывать, что дизайнерские вещи - это дорогостоющие вещи, которые не реально купить простому человеку. Поэтому, если вы действительно заинтересованы в покупке качественного умывальника в кухню - продажа кухонных моек из искусственного камня - это профиль компании Neolit, которая специализируется на продаже каменных шедевров для кухни.

Немецкая раковина от "HighTech Design"
 

13 самых необычных раковин в мире

"Ammonite Washbasin" - бетонная раковина размером 900-1190 мм, весящая 44 кг. Выглядит умывальник как древняя ракушка - можно бесконечно смотреть, как вода завораживающе стекает по ее завиткам.

Японская оригинальность от "Nippon Style"

13 самых необычных раковин в мире

Яркий дизайн этого умывальника придется по вкусу всем любителям необычной сантехники. Tetsuya Nakamura разработал коллекцию оригинальных раковин "Premium Unit" - модель из нее стоит не менее 13 тысяч долларов.

Деревянное чудо "Fat Sink"

13 самых необычных раковин в мире

Кому-то покажется, что нельзя делать раковину из дерева, но Tolga Baydar с этим не согласен. Дизайнер создал настоящую красоту из полированных деталей, стали и древесины.

Итальянская привлекательность от "Disegno Ceramica"

13 самых необычных раковин в мире

Коллекция сантехники "Splash" необычна и интересна, но при этом ею абсолютно комфортно пользоваться. Раковина может быть белой или насыщенных тонов, а состоит из умывальника и поддона для душа.

Немецкая практичность от "Jessica Nebel"

13 самых необычных раковин в мире

Дизайнеры представили раковину-ковш, которую можно легко перенести с основания. В это время отверстия для слива закрываются, а открываются вновь, когда вы возвращаете раковину на свое место.

Американская река от "Elkay"

13 самых необычных раковин в мире

"Elkay Mystic River Sink" - стальная раковина ручной работы с уклоном, чтобы вода сливалась, словно по настоящей реке. Занимает достаточно много места, но оно того стоит - зрелище красивое. Все ваши гости захотят взглянуть, как работает эта удивительная модель.

Немецкий лебедь от "Amin Design"

13 самых необычных раковин в мире

Необычная раковина и хромированный кран вместе сочетаются в модели "Swan Vessel" и создают уникальное и изысканное дополнение к любому интерьеру.

Плоский умывальник "Onda Washplane"

13 самых необычных раковин в мире

С этой моделью вы сразу измените свои представления о том, как должна выглядеть настоящая раковина. Благодаря силе земного притяжения инженеры создали практически плоский умывальник, вода из которого не выливается, а течет точно в слив.

Американская Луна от "Native Trails"

13 самых необычных раковин в мире

Окруженная древесным материалом медная раковина в интересной форме спутника Земли очень практична! Вредные бактерии, которые могут долгое время жить в стальных раковинах, сразу же гибнут в умывальнике из меди. Размер модели "Luna" - 95 см.

Австралийская изящность от "OmVivo"

13 самых необычных раковин в мире

Круглая модель раковины имеет совершенно прозрачное дно из стекла, а также травленый орнамент, который после воды красиво отражается на поверхности. Такой умывальник подойдет под смеситель на стене.

Английская утонченность от "Philip Watts Design"

13 самых необычных раковин в мире

Раковины от дизайнеров этой компании расположены на особенном пьедестале в виде белой слезы или капли. Также существуют писсуары в таком же стиле.

Итальянская клякса от "Art Ceram"

13 самых необычных раковин в мире

Раковины модели "Urbinati" имеют нежный и легкий дизайн, а невидимый водоотвод и прозрачная основа добавляют некой невесомости и уникальности. Кроме того, раковина очень практична!

Многофункциональность от "Philips Design"

13 самых необычных раковин в мире

Инженеры "Philips Design" создали деревянную раковину, в которую можно сливать не только воду, но и пищевые отходы - она без проблем их переработает встроенным измельчителем.

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