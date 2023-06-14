15 традиционных свадебных нарядов - как выглядят жених и невеста в разных уголках мира
Большинство свадебных нарядов сейчас выглядят довольно банально: невеста в белом платье и жених в классическом костюме. Но некоторые всё же выбирают в качестве наряда традиционные свадебные одеяния.
1. Гана
Наряды жениха и невесты должны быть яркими и похожими.
2. Индия
Такие наряды выглядят очень богато и отображают всю индийскую культуру.
3. Эфиопия
Сочетание современного наряда и традиционных элементов.
4. Норвегия
Ранее в свадебном наряде норвежской невесты был еще один элемент - головной убор, который выглядит как корона.
5. Япония
У жениха и невесты традиционное кимоно в черно-белой расцветке.
6. Грузия
В прекрасном грузинском наряде преобладает белый цвет.
7. Корея
Свадебный наряд поражает своей пышностью.
8. Шри Ланка
Особенно необычно выглядит наряд жениха.
9. Малайзия
Согласно малайским традициям, невеста должна быть одета в сливовый, пурпурный или фиолетовый цвет.
10. Румыния
Румынские традиционные свадьбы выглядят довольно необычно.
11. Пакистан
Ткани для пакистанских нарядов содержат золотые и серебряные нити, а также вышивку.
12. Гавайи
Наряд достаточно простой, но в то же время изысканный.
13. Индонезия
Наряды Индонезии такие же яркие и красочные, как и сама страна.
14. Йемен
Женский наряд тут особенно удивительный.
15. Китай
Наряд в красных тонах выглядит очень богато.
Во всех странах различные свадебные традиции: в некоторых одеяния очень яркие и пестрые, в других принято скрывать лицо невесты или разрисовывать его чудными орнаментами, но все наряды одинаково отображают культуру и историю той или иной страны.
А какие наряды больше нравятся тебе: современные или традиционные? Расскажи нам об этом!
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