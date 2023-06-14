15 традиционных свадебных нарядов

- как выглядят жених и невеста в разных уголках мира

Большинство свадебных нарядов сейчас выглядят довольно банально: невеста в белом платье и жених в классическом костюме. Но некоторые всё же выбирают в качестве наряда традиционные свадебные одеяния.

1. Гана

Наряды жениха и невесты должны быть яркими и похожими.

2. Индия

Такие наряды выглядят очень богато и отображают всю индийскую культуру.

3. Эфиопия

Сочетание современного наряда и традиционных элементов.

4. Норвегия

Ранее в свадебном наряде норвежской невесты был еще один элемент - головной убор, который выглядит как корона.

5. Япония

У жениха и невесты традиционное кимоно в черно-белой расцветке.

6. Грузия

В прекрасном грузинском наряде преобладает белый цвет.

7. Корея

Свадебный наряд поражает своей пышностью.

8. Шри Ланка

Особенно необычно выглядит наряд жениха.

9. Малайзия

Согласно малайским традициям, невеста должна быть одета в сливовый, пурпурный или фиолетовый цвет.

10. Румыния

Румынские традиционные свадьбы выглядят довольно необычно.

11. Пакистан

Ткани для пакистанских нарядов содержат золотые и серебряные нити, а также вышивку.

12. Гавайи

Наряд достаточно простой, но в то же время изысканный.

13. Индонезия

Наряды Индонезии такие же яркие и красочные, как и сама страна.

14. Йемен

Женский наряд тут особенно удивительный.

15. Китай

Наряд в красных тонах выглядит очень богато.

Во всех странах различные свадебные традиции: в некоторых одеяния очень яркие и пестрые, в других принято скрывать лицо невесты или разрисовывать его чудными орнаментами, но все наряды одинаково отображают культуру и историю той или иной страны.

А какие наряды больше нравятся тебе: современные или традиционные? Расскажи нам об этом!

Источник