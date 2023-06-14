https://news.day.az/unusual/1573184.html Красота заброшенной природы: китайский архипелаг Шенгси
Красота заброшенной природы: китайский архипелаг Шенгси
Китайский архипелаг Шенгси включает в себя почти 400 островов. На одном из них когда-то располагалась рыбацкая деревня, теперь заброшенная и медленно, но верно поглощаемая местной растительностью. Китайский фотограф Тан Юхун побывал в этом скрытом от человеческих глаз уголке планеты и позволил нам полюбоваться этими удивительными видами.
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