Красота заброшенной природы: китайский архипелаг Шенгси

Китайский архипелаг Шенгси включает в себя почти 400 островов. На одном из них когда-то располагалась рыбацкая деревня, теперь заброшенная и медленно, но верно поглощаемая местной растительностью. Китайский фотограф Тан Юхун побывал в этом скрытом от человеческих глаз уголке планеты и позволил нам полюбоваться этими удивительными видами.

Источник