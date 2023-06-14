8 неожиданных фактов о вине

Рассказываем, сколько вину лет, как на нем зарабатывает государство и сколько стоит самая дорогая бутылка.

1. Вину около 8000 лет.

Кон­крет­ная да­ти­ров­ка оста­ет­ся пред­ме­том об­суж­де­ния, но боль­шин­ство ис­то­ри­ков со­глас­ны в том, что вино, ве­ро­ят­нее всего, было об­на­ру­же­но слу­чай­но. Ве­ро­ят­но, по­это­му оно счи­та­ет­ся даром богов - это на­ту­раль­ный про­дукт, не тре­бу­ю­щий такой об­ра­бот­ки, как, ска­жем, пиво и виски. Спе­лый ви­но­град, па­да­ю­щий с лозы, может

пе­ре­бро­дить в вино со­вер­шен­но са­мо­сто­я­тель­но - пусть это и не будет

при­вле­ка­тельным про­дук­том.

2. К 3100 году до н. э. в Средиземноморье виноделие и виноторговля стали важной частью жизни. Но вино не было мас­со­вым на­пит­ком: оно до­ста­ва­лось пра­ви­те­лям и жре­цам (пом­ни­те, ведь оно счи­та­лось по­дар­ком богов), а люди по­про­ще до­воль­ство­ва­лись пивом.

3. Первая бутылка вина относится к 325 году н. э. Она была най­де­на в 1867 году около ви­но­град­ни­ка в немец­ком Шпей­е­ре, внут­ри од­но­го из двух рим­ских ка­мен­ных сар­ко­фа­гов. Она хра­нит­ся в по­сто­ян­ной экс­по­зи­ции в Ис­то­ри­че­ском музее Пфаль­ца. Се­год­ня стан­дарт­ная вин­ная бу­тыл­ка имеет ем­кость 750 мл.

4. В конце средневековья в Европе произошел взрывной рост производства вина. Это про­изо­шло по­то­му, что на фоне эпи­де­мии чумы XV века, ко­то­рая убила более по­ло­ви­ны на­се­ле­ния Ев­ро­пы, этот на­пи­ток счи­тал­ся более без­опас­ным, чем вода. Сотни лет спу­стя зна­ме­ни­тый уче­ный Луи Па­стер, изу­чав­ший мик­ро­ор­га­низ­мы и их вли­я­ние на про­дук­ты и на­пит­ки, как будто под­твер­дил эту тео­рию, на­пи­сав: "Вино можно с пол­ным ос­но­ва­ни­ем рас­смат­ри­вать как наи­бо­лее по­лез­ный и ги­ги­е­нич­ный из всех на­пит­ков".

5. Шампанское было изобретено в 1693 году.

По опре­де­ле­нию, это вино, ко­то­рое де­ла­ют по опре­де­лен­ным пра­ви­лам из

вы­ра­щен­но­го во Фран­ции, в Шам­па­ни, про­чие же вина, сде­лан­ные по сход­ной

тех­но­ло­гии, на­зы­ва­ют­ся про­сто иг­ри­сты­ми.

6. Со временем вино стало популярным, и государства увидели в нем источник дохода. По­ми­мо раз­лич­ных сбо­ров и по­шлин, ев­ро­пей­ские стра­ны фи­нан­си­ро­ва­ли за счет вин­ных ак­ци­зов ин­фра­струк­тур­ные про­ек­ты. Эти ак­ци­зы были фор­мой на­ло­га, толь­ко со­би­рать их было легко, по­то­му что они взи­ма­лись непо­сред­ствен­но с про­из­во­ди­те­лей, а зна­чит, про­сто вклю­ча­лись в се­бе­сто­и­мость то­ва­ра. Один

бри­тан­ский на­ло­го­вый чи­нов­ни­ка в 1987 году на­пи­сал об­ще­ству пи­во­ва­ров: "С вашей по­мо­щью я могу об­чи­щать кар­ма­ны людей так, что они об этом даже не по­до­зре­ва­ют. Если неве­же­ство так вы­год­но, к чему про­све­ще­ние?".

7. Сухой закон в США почти уничтожил американское виноделие В 1919 году Штаты при­ня­ли закон Воль­сте­да - он за­пре­щал про­из­вод­ство, транс­пор­ти­ров­ку и про­да­жу "опья­ня­ю­щих на­пит­ков", вклю­чая вино. За­прет при­вел к упад­ку аме­ри­кан­ско­го ви­но­де­лия - если до 1919 года в США были ли­цен­зи­ро­ва­ны более 2500 ви­но­де­лен, то к 1933-му их оста­лось менее 100.

8. Считается, что самое дорогое вино - Cream Eagle Cabernet 1992 года. Бу­тыл­ка была про­да­на на бла­го­тво­ри­тель­ном аук­ци­оне Napa Valley в 2000 году за 500 тыс. дол­ла­ров. Это вино по­лу­чи­ло хо­ро­шие от­зы­вы, но экс­пер­ты по­ла­га­ют, что оно

столь­ко не стоит, и по­лу­чен­ная сумма - ре­зуль­тат тор­гов на аук­ци­оне. Ско­рее всего, на се­го­дняш­ний вечер вы без труда най­де­те что-то менее до­ро­гое. Ваше здо­ро­вье!



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