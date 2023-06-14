8 неожиданных фактов о вине
Рассказываем, сколько вину лет, как на нем зарабатывает государство и сколько стоит самая дорогая бутылка.
1. Вину около 8000 лет.
Конкретная датировка остается предметом обсуждения, но большинство историков согласны в том, что вино, вероятнее всего, было обнаружено случайно. Вероятно, поэтому оно считается даром богов - это натуральный продукт, не требующий такой обработки, как, скажем, пиво и виски. Спелый виноград, падающий с лозы, может
перебродить в вино совершенно самостоятельно - пусть это и не будет
привлекательным продуктом.
2. К 3100 году до н. э. в Средиземноморье виноделие и виноторговля стали важной частью жизни. Но вино не было массовым напитком: оно доставалось правителям и жрецам (помните, ведь оно считалось подарком богов), а люди попроще довольствовались пивом.
3. Первая бутылка вина относится к 325 году н. э. Она была найдена в 1867 году около виноградника в немецком Шпейере, внутри одного из двух римских каменных саркофагов. Она хранится в постоянной экспозиции в Историческом музее Пфальца. Сегодня стандартная винная бутылка имеет емкость 750 мл.
4. В конце средневековья в Европе произошел взрывной рост производства вина. Это произошло потому, что на фоне эпидемии чумы XV века, которая убила более половины населения Европы, этот напиток считался более безопасным, чем вода. Сотни лет спустя знаменитый ученый Луи Пастер, изучавший микроорганизмы и их влияние на продукты и напитки, как будто подтвердил эту теорию, написав: "Вино можно с полным основанием рассматривать как наиболее полезный и гигиеничный из всех напитков".
5. Шампанское было изобретено в 1693 году.
По определению, это вино, которое делают по определенным правилам из
выращенного во Франции, в Шампани, прочие же вина, сделанные по сходной
технологии, называются просто игристыми.
6. Со временем вино стало популярным, и государства увидели в нем источник дохода. Помимо различных сборов и пошлин, европейские страны финансировали за счет винных акцизов инфраструктурные проекты. Эти акцизы были формой налога, только собирать их было легко, потому что они взимались непосредственно с производителей, а значит, просто включались в себестоимость товара. Один
британский налоговый чиновника в 1987 году написал обществу пивоваров: "С вашей помощью я могу обчищать карманы людей так, что они об этом даже не подозревают. Если невежество так выгодно, к чему просвещение?".
7. Сухой закон в США почти уничтожил американское виноделие В 1919 году Штаты приняли закон Вольстеда - он запрещал производство, транспортировку и продажу "опьяняющих напитков", включая вино. Запрет привел к упадку американского виноделия - если до 1919 года в США были лицензированы более 2500 виноделен, то к 1933-му их осталось менее 100.
8. Считается, что самое дорогое вино - Cream Eagle Cabernet 1992 года. Бутылка была продана на благотворительном аукционе Napa Valley в 2000 году за 500 тыс. долларов. Это вино получило хорошие отзывы, но эксперты полагают, что оно
столько не стоит, и полученная сумма - результат торгов на аукционе. Скорее всего, на сегодняшний вечер вы без труда найдете что-то менее дорогое. Ваше здоровье!
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