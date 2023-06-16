Озоновый слой делает Землю теплее

Озоновый слой Земли повышает среднюю температуру планеты на 3,5 градуса. Статья об этом опубликована в arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Основную часть энергии Земля получает от солнечных лучей, и то, какая их часть отразится в космос, а какая поглотится планетой, зависит от состава и свойств атмосферы. Тоже самое касается испускаемого Землей ИК-излучения, которое может отражаться от облаков и атмосферы. В итоге свойства атмосферы играют определяющую роль в формировании условий на планете.

Рассел Дейтрик из канадского Университета Виктории и его коллеги выяснили, что озоновый слой играет важную роль не только в блокировке УФ-лучей, но и вносит вклад в создание теплого климата. Чтобы изучить влияние озонового слоя, исследователи использовали набор компьютерных моделей климата Земли. Они варьировали количество озона в верхних слоях атмосферы и позволяли температуре достичь равновесия. Они обнаружили, что присутствие озона делает Землю теплее, в среднем повышая температуру поверхности на 3,5 Кельвина. Если бы озоновый слой исчез, это имело бы катастрофические последствия для климата.

Основным эффектом недостатка озона будет охлаждение верхних слоев стратосферы. Более холодный воздух не может удерживать столько влаги, поэтому стратосфера станет суше. Водяной пар является важным парниковым газом, поэтому без него общий парниковый эффект Земли был бы уменьшен.

Помимо изменения температуры Земли, недостаток озона окажет значительное влияние на климат в целом. Отсутствие озона и, как следствие, охлаждение стратосферы также дестабилизируют этот слой атмосферы, препятствуя образованию облаков. Это заставит облака появляться только на более низких и больших высотах.

Кроме того, некоторые струйные течения у экватора усилятся, а другие у полюсов ослабнут. Это имело бы серьезные последствия для сезонных погодных явлений на всех широтах.