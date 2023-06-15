Голос в голове помог американке разбогатеть

Бабушка с девятью внуками из американского штата Северная Каролина купила лотерейный билет и сорвала джекпот благодаря голосам в голове, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

Трина Коттон всегда покупала лотерейные билеты в одном и том же магазине. После очередного визита в маникюрный салон она отправилась домой, но вдруг осознала, что на этот раз забыла это сделать. "Напротив салона был магазин, но я развернулась и проехала около 32 километров до своего обычного магазина. Я послушала голос в голове, который говорил мне вернуться в мой магазин", - объяснила она свои действия. В итоге оказалось, что этот "голос" помог ей разбогатеть.

Американка приобрела билет за пять долларов. Дома она стерла с него защитный слой и узнала, что выиграла 200 тысяч долларов. Женщина не могла поверить своим глазам, хотя много лет говорила людям, что однажды выиграет в лотерею крупную сумму.

"Я подумала: "Это не может быть правдой". Мне пришлось надеть очки, чтобы убедиться, что я все правильно вижу", - заявила она.

Коттон забрала свой выигрыш в штаб-квартире лотереи. После уплаты налогов она получила 142,5 тысячи долларов. Она планирует использовать деньги, чтобы обеспечить комфортную жизнь своей семье. "Я действительно мечтала об этом. Если кто-то из моей семьи попросит помощи, теперь я смогу им помочь", - сказала американка.

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