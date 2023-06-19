Ученые доказали корелляцию между землетрясениями и космическим излучением

Ученые из проекта CREDO, инициированного Институтом ядерной физики Польской академии наук в Кракове, доказали связь между землетрясениями и космическим излучением.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты работы опубликованы в Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics.

Ранее специалисты уже фиксировали определенную статистическую корреляцию между глобальной сейсмической активностью и изменениями интенсивности космического излучения. Предполагается, что этот фактор поможет лучше предсказывать природные катаклизмы.

В ходе нового исследования сотрудники CREDO проанализировали данные об интенсивности космических лучей с двух станций проекта - Neutron Monitor (собранные за последние 50 лет) и обсерватории Пьера Оже (собранные с 2005 года). Эти наблюдательные центры расположены по обе стороны экватора и используют разные методы обнаружения, что позволяет проводить более качественный анализ. Также авторы изучили изменения солнечной и сейсмической активности Земли.