В ООН заявили об отставании человечества

Исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН по изменению климата (РКИК) Саймон Стил заявил, что человечество отстает в своих действиях в рамках решения глобальной проблемы изменения климата. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Политик выступил на конференции в Бонне, где собрались представители почти 200 стран, чтобы скорректировать курс по ограничению глобального потепления до 1,5 градуса Цельсия. По словам Стила, человечество находится в переломном моменте, поэтому странам нужно найти точки соприкосновения для решения вопроса.

"Изменение климата ускоряется, и мы отстаем в своих действиях по его сдерживанию. Вспомните наилучшую доступную науку, которая не говорит, кто и что должен делать или кто за что отвечает. Наука говорит нам, где мы находимся, и предоставляет необходимый масштаб реагирования", - отметил исполнительный секретарь.