Человечеству предрекли жизнь в трущобах

К середине столетия три миллиарда человек окажутся в трущобах. Жизнь в таких условиях человечеству предрек исполнительный директор ООН-Хабитат Маймуна Мохд Шариф, передает издание Eco-Business, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперты отмечают, что прежде недостаточное количество жилья рассматривалось как проблема развивающихся стран, однако теперь она превратилась в глобальный кризис. Нехватка домов наблюдается в США, Великобритании, Германии и других богатых государствах.

"Более половины населения мира уже проживает в городах и поселках. К 2050 году доля городских жителей увеличится до 70 процентов от мировой популяции. Таким образом, борьба с бедностью и неравенством в городах стала более актуальной, чем когда-либо прежде", - заявил Шариф. Он добавил, что половина прироста населения трущоб придется на Нигерию, Филиппины, Эфиопию, Танзанию, Индию, Демократическую Республику Конго, Египет и Пакистан.

Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), во многих странах стоимость жилья растет быстрее, чем доходы. Председатель объединения жителей трущоб Slum Dwellers International Джозеф Мутури предложил властям бороться с проблемой путем благоустройства неблагополучных районов вместо того, чтобы расселять их жителей за пределы города. По его словам, переехавшие в плохо обслуживаемые кварталы на городских окраинах семья часто оказываются вынуждены вернуться в трущобы.