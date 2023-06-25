Старые джинсы: 11 поводов не выбрасывать их

Очень удобно шить из старых джинсов кошельки или сумочки для хранения мелких предметов.

Вне зависимости от производителя, старые джинсы часто сохраняются в хорошем состоянии. Мы часто отдаем их другим людям или выбрасываем, когда они становятся ненужными. Это не очень практично, ведь из денима можно сделать множество полезных и красивых вещей.

Так мы развиваем свой творческий потенциал и заботимся об окружающей среде, перерабатывая старые вещи.

В этой статье Day.Az со ссылкой на Steptohealth.ru расскажет об 11 интересных вещах, которые ты можешь сама сшить из старых джинсов. Наслаждайся!

1. Сумка или папка

Из джинсовой ткани можно сшить очень прочную и удобную сумку. Вырежь кусок ткани нужного тебе размера, сшей из него сумку и укрась ее пуговицами, вышивкой и аппликацией.

Если у тебя много свободного времени, ты можешь сшить сумку из маленьких кусочков ткани в технике пэчворк.

2. Сумочка для зарядки телефона

Иногда заряжать мобильный телефон в общественных местах не очень удобно, потому что розетки находятся очень высоко и его совсем некуда положить.

Для того, чтобы решить эту проблему, сшей маленькую сумочку из старых джинсов и пришей к ней небольшой ремешок, чтобы подвешивать мобильный телефон возле розетки.

3. Настенный органайзер

Если ты хочешь выбросить сразу несколько пар джинсов, отрежь у них задние карманы и пришей их к большому куску ткани.

Не забудь добавить ремешок или петельки для того, чтобы органайзер было удобно вешать на стену.

Это отличная идея для тех, кто любит шить или, например, рисовать, и функциональное дизайнерское решение для хранения мелких предметов.

4. Украшение для бутылок

Ты хочешь украсить бутылку оригинальным способом? На помощь придут старые джинсы!

Используй этот же метод для банок, подсвечников и другой кухонной утвари.

Это отличная идея для подарка, ведь ничего подобного в магазине ты не найдешь.

5. Фартук

Если у тебя есть старые джинсы большого размера, ты можешь сшить из них очень практичный фартук. Раскрои готовое изделие, выбери желаемые форму и дизайн фартука и сшей его.

Если материала не хватает, ты можешь сшить фартук из небольших кусочков джинсовой ткани. После этого ты можешь украсить фартук декоративными пуговицами, вышивкой и аппликацией.

6. Стильные блокноты

Деним ассоциируется с модой и юностью, поэтому эта ткань отлично подходит для дизайна блокнотов и тетрадей для учебы и работы.

Отрежь кусок ткани нужного размера и прикрепи ее к обложке блокнота с помощью клея.

7. Многофункциональный органайзер

Ты можешь сшить большую корзину из нескольких кусков джинсовой ткани. Используй ее для хранения больших предметов или, например, одежды, которую ты часто носишь.

8. Маленькая сумка

Из одной брючины ты можешь сшить небольшую сумочку для мелких вещей, которые легко потерять.

Сложи джинсовую ткань пополам, прошей так, чтобы карман оказался с одной стороны, и оставь небольшое отверстие, чтобы вставить ремешок.

9. Кошелек

Ты можешь сшить отличный прочный кошелек из карманов старых брюк. Не забудь украсить его пуговицами, застежками-молниями и цветной аппликацией.

10. Одежда для твоего питомца

Ты хочешь сшить новый наряд для своей кошки или собаки? Конечно, это потребует времени, но результат превзойдет все ожидания.

11. Подушки

Чтобы обновить старые подушки, которые находятся в гостиной или спальне, ты можешь разрезать старые джинсы и сшить из них новые наволочки. Укрась их вышивкой или аппликацией.