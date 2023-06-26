Мужчина прожил с близнецом в животе 36 лет

В индийском городе Нагпур мужчина 36 лет прожил с близнецом в животе. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, об этом сообщило издание Daily Star.

Отмечается, что живот Санджу Бхагата был настолько большим, что в городе его прозвали "беременным мужчиной". Когда он попал в больницу, врачи предположили, что у него огромная опухоль. При этом образование в его теле было настолько большим, что давило ему на диафрагму, и поэтому он с трудом мог дышать.

Однако во время хирургического вмешательства врач обнаружил не то, что ожидал. Об этом сообщает "Рамблер".

"Он погрузил руку внутрь и сказал, что там много костей. Сначала, появилась одна конечность, затем другая. Потом - фрагменты гениталий, волос, конечностей, челюсти", - рассказал Бхагат об операции.

Выяснилось, что у мужчины была аномалия, известная как fetus in fetu (эмбрион в эмбрионе). Все это время близнец-паразит развивался внутри близнеца-"хозяина".