Стало известно о движении человечества в неправильном направлении

Выбросы парниковых газов в мировой энергетике рекордно увеличились в 2022 году и продолжат расти еще больше, говорится в отчете специалистов Института энергетики, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В 2022 году использование ископаемого топлива составляло 82 процента от общемирового потребления энергии - ситуация не изменилась с 2021 года. Это привело к увеличению выбросов парниковых газов на 0,8 процента, несмотря на рост использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в 2022 году. Авторы отчета считают, что ситуация с вредными выбросами, среди прочего, продолжит ухудшаться, потому что с восстановлением Китая после пандемии начинает значительными темпами расти потребление авиатоплива.

Исследователи призвали принять срочные меры для решения проблемы роста выбросов парниковых газов. В отчете указано, что положительный эффект от использования ВИЭ нивелируется увеличением общемирового потребления энергии. Авторы доклада также указали на риск того, что цели Парижского соглашения по климату достигнуты не будут. Страны-участницы соглашения должны снизить выбросы углекислого газа наполовину к концу десятилетия.