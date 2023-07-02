Профессор заявила о другой жизни в космосе

Нейроученый, глава Института когнитивных исследований СПбГУ, член-корреспондент РАО профессор Татьяна Черниговская высказалась о книге Эрвина Шредингера "Что такое жизнь с точки зрения физики", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Черниговская назвала книгу Шредингера полезной, однако допустила существование другого типа жизни в космосе.

"Как вы узнаете, что это жизнь? Это может быть совсем другой тип жизни. Основанный, например, не на известных нам элементах, а какая-нибудь силиконовая жизнь - теоретически возможно", - заявила она.

В том же интервью Черниговская предупредила россиян об опасности нейросетей. По ее мнению, язык уже способен сам "тащить эволюцию" и выступать как отдельный игрок. "Опасность есть, что мы утратим за этим контроль. Я это признаю. И готова говорить об этом из каждого утюга", - подчеркнула она.