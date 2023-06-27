28 ярких случаев, когда фото было сделано в самый подходящий момент

Чтобы фотография получилась смешной, нужно поймать идеальный момент. Если щелкнуть затвором фотоаппарата на долю секунды раньше или на мгновение позже - правильный момент будет упущен.

Конечно, современные технологии позволяют делать много фотографий и отбирать из них лучшие. Но, чтобы кадр получился действительно классным, нужно совпадение многих факторов. В этом деле не обойтись без удачи.

Авторам наших сегодняшних снимков определенно повезло. Они сделали смешные фотографии, на которых всё сошлось. Что из этого получилось? Смотрим.

1. Этот пес будто выпрыгнул из мультипликационного фильма.

2. Кто не верил, что аисты приносят детей?

3. Так вот ты какая, всепоглощающая любовь!

4. Одним касанием: магия за пределами Хогвартса.

5. Похоже, опаздывает тот, кому снимок нужен больше всего...

6. Мишки в танце.

7. "Это не проблема" - гласит надпись на жизнерадостном грузовике.

8. Кто-то рыжий сожрал весь корм...

9. Даже служебной собаке при выходе на пенсию дарят торт.

10. "Смотри, а это мой бывший".

11. Когда кит хочет в небо...

12. Так надо защищать родных.

13. Кошачий флирт?

14. Его величество Мурчик Четырехухий.

15. Птицы к нему неравнодушны.

16. Когда молния делает из целого дерева одну большую спичку...

17. Безграничное коварство чаек.

18. Когда у тебя шестеро детей и 15 лет опыта игры в прятки.

19. Ребенок с ангельским характером.

20. Небо сквозь крыло птицы.

21. Когда пластичность не твой конек.

22. Честно говоря, Годзиллу многие заметили. Но не сразу.

23. Обычная индийская белка.

24. Сколько зависти в их глазах!

25. Просто посадка самолета.

26. Чихающий кот.

27. Выплеснутый при 70-градусном морозе чай. Кажется, ромашковый.

28. Это не летающее судно. Тут просто чистая вода.

Фотограф может охотиться за классной фотографией всю жизнь, но если она получится, то внезапно. Именно так создано большинство снимков из нашей сегодняшней коллекции.

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