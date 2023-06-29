Ученые обещают океанам больше тишины

Можем ли мы заменить шумные морские технологии более тихими альтернативами и так снизить стресс у обитателей глубин? На этот вопрос отвечает Мишель Андре, директор Лаборатории прикладной биоакустики Политехнического университета Каталонии, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

Мишель Андре, директор Лаборатории прикладной биоакустики (LAB) Политехнического университета Каталонии, предлагает заменить нынешние шумовые методы на более тихие и экологичные и так защитить морских животных от стресса, обеспечивая долгосрочное здоровье и устойчивость наших океанов.

"Звук в океане - это жизнь. Без него там ничего бы не было", - убежден Андре. По его словам, это - единственный информационный канал, по которому общаются все обитатели моря. "Видя, что этот естественный звук может быть загрязнен, а канал связи - изменен в результате различных операций в море, мы понимаем, что это ставит под угрозу баланс океана, - продолжает он. - Любая деятельность человека в океане производит звук. Транспорт, судоходство, с его двигателем и лопастями производит много шума. Строительство ветряных электростанций - тоже. Маневры флота, поиски нефти и газа - все эти виды деятельности также производят много шума, который попадает в океан.

Одним из решений может стать внедрение технологий, которые позволят снизить уровень шума. Мы не можем просить упомянутые отрасли прекратить свою деятельность. Мы также не можем просить ВМС прекратить защищать страну. Мы не можем попросить оператора нефти и газа прекратить добычу или и газа - это жизненно важно.

Поэтому мы, ученые,должны предложить решение, которое предоставит всем этим операторам альтернативный технологический способ извлечения той же информации, но с ограничением воздействия на морскую среду".