Жители Южной Кореи стали младше по решению властей

В Южной Корее отменили популярный ранее традиционный способ подсчета возраста. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Korea Times.

Нововведения вступили в силу в среду, 28 июня. Теперь в стране разрешено использовать только международный метод, исключающий применение традиционного. Как пишет источник, универсальная система подсчета возраста действует в Корее с начала 1960-х годов. Она предполагает, что возраст человека исчисляется с нуля, а медицинских и юридических документах в день рождения к нему прибавляется один год.

Однако часть корейцев до сих пор продолжала подсчитывать свой возраст, опираясь на более привычный способ, согласно которому к реальному возрасту человека прибавляется время, проведенное им в утробе матери. Получается, что новорожденный ребенок сразу считается годовалым.

Сегодня Корея в официальном порядке завершила переход на общепринятый мировой стандарт. Власти полагают, что универсальность в определении возраста сократит число возможных юридических споров, жалоб и прочих неоднозначных ситуаций, вызванных "социальной путаницей".

Отмечается, что в сентябре 2022 года около 86% корейцев выразили согласие на подобные изменения и заявили, что готовы использовать "международный возраст" в повседневной жизни.