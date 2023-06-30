Маск предложил правила для поединка с Цукербергом

Генеральный директор Tesla и владелец Twitter Илон Маск отказался от идеи сразиться с основателем Meta Марком Цукербергом по правилам джиу-джитсу. Такие условия предложил соперникам исследователь в области искусственного интеллекта Лекс Фридман, который является обладателем черного пояса по джиу-джитсу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Если бы бой между Цукербергом и Маском прошел по правилам джиу-джитсу, это точно стало бы забавным поворотом сюжета. Я выступаю за этот вариант", - написал Фридман в своем Twitter.

Маск ответил в комментариях: "Давайте проведем поединок полностью по правилам ММА".

"Даже лучше. Мне нравится эта идея", - согласился Фридман, который ранее устроил тренировочные поединки с Маском и Цукербергом в рамках их подготовки к бою.

После спарринга с владельцем Tesla Фридман признался, что был "очень впечатлен" его силой и умением бороться на ногах и в партере.

По итогам спарринга с Цукербергом Фридман выложил видео, на котором показал, как они проводят друг другу броски в ноги и тренируют удушающие приемы.