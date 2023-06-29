Ученые впервые зафиксировали сверхнизкочастотные гравитационные волны

Международный коллектив астрономов из проекта NANOgrav и нескольких других научных коллабораций впервые в истории человечества зафиксировал сверхнизкочастотные гравитационные волны, которые предположительно возникли в результате слияния сверхмассивных черных дыр в центрах далеких от нас галактик. Об этом в четверг сообщила пресс-служба NANOgrav, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы получили первые однозначные свидетельства того, что низкочастотные гравитационные волны существуют. Их предположительным источником являются пары сверхмассивных черных дыр, расположенные на небольшом расстоянии друг от друга", - заявил научный руководитель NANOgrav Стивен Тейлор, чьи слова передает пресс-служба проекта.

Как предполагают ученые, низкочастотные гравитационные волны, порождаемые слияниями галактик и сверхмассивных черных дыр, особым образом растягивают вспышки радиоизлучения пульсаров, вращающихся нейтронных звезд. Гравитационные волны заставляют эти радиосигналы прибывать несколько раньше или позже на Землю, чем это происходило бы при их отсутствии. Это позволяет находить источники колебаний пространства-времени по тому, насколько сильно опаздывают или спешат радиосигналы, поступающие от десятков или сотен нейтронных звезд.

Подобные наблюдения сейчас ведутся в рамках международного проекта NANOgrav, объединяющего в себе мощности нескольких десятков мощнейших радиотелескопов мира, а также в рамках китайского проекта CPTA , который использует для этого мощности крупнейшего радиотелескопа мира FAST. Используя эти установки, ученые на протяжении 15 лет непрерывно наблюдали за сигналами, которые вырабатывают 68 миллисекундных пульсаров, расположенных относительно близко к Земле.

Гравитационный след сверхмассивных черных дыр

Лишь недавно, как отмечают Тейлор и его коллеги, участники проекта NANOgrav накопили достаточное количество данных для того, чтобы приступить к поискам колебаний в сигналах пульсаров, связанных с гравитационными волнами. Первые намеки на их обнаружение были получены еще в 2020 году, однако только сейчас астрономам удалось исключить все возможные иные существования открытых ими периодических колебаний в длине промежутков времени между вспышками пульсаров.

Как показывают расчеты ученых, зафиксированные ими периодические отклонения во времени фиксации радиосигналов пульсаров, были порождены гигантскими гравитационными волнами, чья длина составляет от двух до десяти световых лет. Эти колебания предположительно порождаются гравитационными взаимодействиями одной или нескольких тесных пар сверхмассивных черных дыр, чья масса в миллионы раз выше, чем у Солнца.

Тейлор и его коллеги надеются, что последующие наблюдения за еще большим числом пульсаров поможет им понять, накладываются ли подобные колебания пространства-времени друг на друга. Обнаружение подобных накладок позволит астрономам приступить к поискам индивидуальных источников низкочастотных гравитационных волн, что впервые даст ученым возможность оценить частоту слияний сверхмассивных черных дыр в обозримой Вселенной.

При этом исследователи отмечают, что уже сейчас можно сказать, что фоновый уровень этих низкочастотных гравитационных волн оказался примерно вдвое выше, чем на то указывали теоретические расчеты. Это говорит или о неожиданно большом числе пар сверхмассивных черных дыр в окружающем нас космосе, или о наличии других источников этих сверхнизкочастотных колебаний пространства-времени, роль которых могут играть космические струны или скопления темной материи.