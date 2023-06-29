В Млечном Пути может быть много двойных черных дыр

Европейские и американские астрономы выяснили, что внутри Млечного Пути скрывается неожиданно большое число пар крупных черных дыр, расположенных очень близко друг к другу.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, уже существующие детекторы гравитационных волн должны зафиксировать слияния подобных объектов в ближайшие два-три десятка лет, сообщила в четверг пресс-служба швейцарского Женевского университета (UNIGE).

"В прошлом считалось, что в галактиках, похожих на Млечный Путь, тесные пары из черных дыр, чья масса превышает солнечную в три десятка раз, крайне редко возникают или не появляются вообще. Проведенные нами расчеты указали на то, что подобные двойные черные дыры должны существовать нашей Галактике и в ее ближайших аналогах", - пояснила профессор Северо-Западного университета в Эванстоне (США) Вики Калогера, чьи слова приводит пресс-служба UNIGE.

Черные дыры звездной массы, возникающие в результате гравитационного коллапса крупных звезд, крайне тяжело заметить даже на небольшом расстоянии от Земли. Астрономы обычно узнают об их существовании только в том случае, если рядом с ними находится светило, чью материю черные дыры постоянно перетягивают на себя. Как правило, подобные звездные системы встречаются в галактиках крайне редко, что усложняет поиски черных дыр звездной массы.

Как отмечают исследователи, поиски подобных объектов стали значительно проще после открытия в 2015 году гравитационных волн, которые возникли в результате слияния двух черных дыр звездной массы в далекой от нас галактике. Последующие наблюдения за подобными колебаниями пространства-времени показали, что слияния черных дыр происходят в обозримой Вселенной достаточно часто, причем в них иногда участвуют черные дыры, превосходящие Солнце по массе в 30-50 раз.

Поиски крупных черных дыр в Млечном Пути

Подобные открытия заставили ученых задуматься о том, существуют ли подобные объекты внутри Млечного Пути. В прошлом астрономы сомневались в этом, так как расчеты свойств крупных звезд показывали, что они вряд ли могут порождать черные дыры с массой, превышающую солнечную более чем в два десятка раз. Калогера и ее коллеги обнаружили, что эти представления были ошибочными.

Астрономы пришли к такому выводу при анализе результатов расчетов, полученных при помощи подготовленной ими компьютерной модели POSYDON, максимально точно описывающей двойные звездные системы. Ученые просчитали при помощи этого алгоритма то, как будет меняться масса звезд по мере их старения и превращения в черные дыры, и использовали полученные данные для оценки, как часто образуются пары крупных черных дыр в галактиках, похожих по массе и структуре на Млечный Путь.

Эти расчеты показали, что многие крупные звезды, чья масса изначально превышала солнечную в 40-50 раз, теряют значительно меньше материи на последних этапах своей жизни, чем предполагали астрономы в прошлом. В результате этого они достаточно часто превращаются в крупные черные дыры, чья масса в три десятка раз выше, чем у Солнца, что делает их похожими на те объекты, чьи слияния в далеких галактиках фиксировались в последние годы гравитационными телескопами LIGO и VIRGO.

По текущим оценкам астрономов, в Млечном Пути и других галактиках со схожим химическим составом может скрываться несколько сотен или даже тысяч подобных двойных черных дыр. Если это действительно так, то уже существующие детекторы гравитационных волн должны зафиксировать слияние одной из таких пар в ближайшую четверть столетия, что станет для астрономии не менее важным событием, чем сам факт открытия колебаний пространства-времени, подытожили исследователи.