Астрономы получили нейтринное изображение Млечного пути

Астрономы получили изображение Млечного пути, созданное с помощью нейтрино. Об этом сообщает Висконсинский университет в Мадисоне, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Нейтрино - это класс элементарных частиц, чрезвычайно слабо взаимодействующих с обычной материей. Например, значительная часть энергии Солнца тратится на испускание нейтрино, но они проходят сквозь Землю безо всякого эффекта. Лишь сложные и массивные детекторы способны обнаруживать эти частицы.

Теперь астрономы синтезировали нейтринное изображение Млечного пути на основе данных IceCube. Эта обсерватория расположена в Антарктиде на полярной станции Амундсен-Скотт и охватывает кубический километр антарктического льда, по которому распределены 5000 датчиков, фиксирующих нейтрино. Исследователи разработали алгоритм, который помог астрономам реконструировать точные траектории движения свыше 60 тыс. нейтрино, чьи следы прохождения через атмосферу и породы Земли были обнаружены детекторами IceCube за последние 10 лет работы этой установки. Используя эти данные, ученые построили трехмерную карту движения нейтрино через космос и сопоставили ее с тем, где, предположительно, находятся возможные источники этих частиц. На опубликованном изображении источники нейтрино окрашены синим цветом.

В том числе астрономам удалось подтвердить, что значимая часть ранее обнаруженных нейтрино происходят из нашей галактики. Взаимодействия между космическими лучами и галактическим газом и пылью порождают как гамма-лучи, так и нейтрино, поэтому ученые не удивились, что Млечный Путь является источником нейтрино высокой энергии.