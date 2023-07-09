Сингапурские ученые изобрели способ производства экологичного пластика из ананасов

Ученые создали пластик из стеблей ананасов. Об этом сообщает Университет Ньюкасла в Сингапуре (NUiS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Загрязнение природы пластиком является одной из важнейших проблем современности. Большинство его видов практически не разлагаются и плавают в воде (или лежат в почве) в течение десятков и сотен лет. В связи с этим ученые ищут замену традиционному пластику, который бы мог разлагаться в окружающей среде за разумный срок.

Технологи предложили способ создания биоразлагаемого пластика на основе крахмала, похожего на полигидроксиалканоат. Для этого авторы использовали крахмал из стеблей ананаса, оставшийся от производства фермента бромелайна, в качестве основного ингредиента. Они добавили к нему глицерин и карбонат кальция, чтобы сделать материал легким и прочным. Изменяя количество этих ингредиентов, ученые создали образцы с различной прочностью и свойствами.

Полученный материал мог сопротивляться воде и не впитывал ее, как другие подобные материалы. Когда авторы зарыли его в землю, он рассыпался на мелкие кусочки всего за две недели. Авторы даже сделали тестовую версию зажима для пакета с хлебом, используя этот материал, и он хорошо работал, удерживая его закрытым.

Это исследование показывает, что использование крахмала из стеблей ананаса может быть хорошей и экологически чистой заменой пластмассам, изготовленным из нефти или других растительных материалов. Это шаг к более экологичному способу производства небольших пластиковых изделий и развитию экономики замкнутого цикла.