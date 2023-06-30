Купленный за 30 пенсов экземпляр «Гарри Поттера» уйдет с молотка

Редкое издание книги Джоан Роулинг "Гарри Поттер и философский камень", купленное за 30 пенсов, выставят на продажу с начальной ценой более $6 тыс. Об этом сообщает The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первую из книг о юном волшебнике опубликовало издание Bloomsbury в 1997 году, первый тираж составил всего 500 экземпляров. 300 из них оказались в библиотеках, поэтому издание считается крайне редким.

Прежний владелец книги, коллекционер-библиофил, ушел из жизни в 2023 году, и семья позволила специалистам аукционного дома Richard Winterton Auctioneers составить опись наиболее ценных книг из его коллекции.