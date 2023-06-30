На Марсе сфотографировали пыльный вихрь с помощью камеры HiRISE

Планетологи получили фотографию пыльного вихря на Марсе. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Universe Today.

На Земле пыльные вихри возникают в сухую жаркую погоду. Они гораздо слабее торнадо и способны поднимать лишь пыль и листья на высоту до пары десятков метров. Поскольку марсианская гравитация слабее земной, пыльные вихри этой планеты гораздо больше и могут достигать высоты в пару километров.

Новое изображение пыльного вихря было передано камерой HiRISE "Марсианского разведывательного спутника" (MRO). Вихрь пересекал плато Сирия, а его высота, исходя из длины тени, была оценена в 20 километров. "Пылевые вихри в основном получают энергию от солнца. Грунт нагревается, поэтому воздух начинает подниматься столбами. Если столб вращается, он может сужаться и вращаться быстрее. Пока внизу есть горячий воздух, пылевые вихри могут выжить. Если пылевые вихри перестают двигаться или перемещаются к более холодному грунту, то рассеиваются. Пыльные регионы на Марсе могут иметь очень горячие поверхности, поэтому они являются хорошими местами для формирования пыльных вихрей", - рассказал Шейн Бирн, планетолог из Аризонского университета.