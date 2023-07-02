Письмо пассажира "Титаника" ушло с молотка

Письмо уругвайского пассажира "Титаника" Рамона Гомеса продали в Монтевидео за 12 тысяч долларов. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом рассказали в аукционном доме Zorilla.

Уточняется, что мужчина написал письмо семье за несколько дней до крушения лайнера, отправил во время последней остановки в Ирландии.

Уточняется, что в комплекте с письмом с молотка также ушла фотография автора, датированная 1909 годом.