https://news.day.az/unusual/1577699.html Письмо пассажира "Титаника" ушло с молотка
Письмо пассажира "Титаника" ушло с молотка
Письмо уругвайского пассажира "Титаника" Рамона Гомеса продали в Монтевидео за 12 тысяч долларов. Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, об этом рассказали в аукционном доме Zorilla.
Уточняется, что мужчина написал письмо семье за несколько дней до крушения лайнера, отправил во время последней остановки в Ирландии.
Уточняется, что в комплекте с письмом с молотка также ушла фотография автора, датированная 1909 годом.
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