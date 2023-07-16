Эксперт назвал причину взрыва на батискафе "Титан"

Причиной взрыва, который прогремел на подводном аппарате "Титан", мог стать инновационный дизайн. Из-за него в корпусе образовались незаметные трещины. Так считает доцент Плимутского университета Джаспер Грэм-Джонс.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, по его словам, корпус "Титана", ширина которого составляла всего пять дюймов (около 12,7 сантиметров), на протяжении нескольких лет сталкивался с постоянными нагрузками. В сочетании с удлиненной формой самого батискафа это в конечном итоге могло привести к образованию повреждений.

"Они могут быть незаметными, но вскоре становятся критическими, происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение", - цитирует Грэм-Джонса AP.

Напомним, ранее со дна Атлантического океана подняли обломки подводного аппарата, предположительно, с телами пассажиров.

О пропаже батискафа "Титан" компании OceanGate Expeditions, организовывавшей туры к "Титанику", стало известно 19 июня. В нем находились пять человек. К поискам были привлечены два самолета и два военных корабля.

Сообщалось, что на борту "Титана" находились британский миллиардер Хэмиш Хардинг, один из самых богатых людей Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулейман, владелец OceanGate Стоктон Раш и опытный исследователь-подводник Поль-Анри Нарголе.

Позднее были обнаружены обломки батискафа. По предварительным данным, аппарат был уничтожен мощным взрывом на глубине 3,8 километра. Береговая охрана США подтвердила смерть находившихся в "Титане" людей. По предположениям экспертов, участники экспедиции погибли мгновенно и безболезненно.