В Сибири создали водную беговую дорожку

В Сибири разработали автономную водную беговую дорожку, которая поможет на ранних этапах реабилитации после заболеваний сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы, травм и операций с помощью гидротерапии. Об этом "Газете.Ru" рассказали в Сибирском биотехнологическом научно-образовательном центре, передает Day.Az.

Беговая дорожка установлена в мини-бассейн или капсулу. Подача воды обеспечивается с помощью системы из насосов и фильтров. Для бесперебойной работы имеется специальный бак с запасом воды. Дорожка поддерживает разные режимы скорости - от 0,5 до 16 км/ч, а воду можно нагревать до +40°C.

Максимальная высота воды внутри аппарата составляет 135 см. Устройство может менять угол наклона и имеет съемные поручни. Основное преимущество автономной водной беговой дорожки в том, что она уменьшает нагрузку на болезненные суставы и мышцы, - поэтому становится возможной более ранняя реабилитация.

По словам разработчиков, аппарат будет отличаться от зарубежных аналогов - у него будет увеличена разрешенная масса пациента (до 200 кг вместо 150), совмещены в единой конструкции детский и взрослый варианты, а также добавлена возможность нахождения врача внутри капсулы с пациентом при необходимости. Устройство также можно будет установить и в обычный бассейн.

Использование дорожки рекомендуется для ранней реабилитации людей с травмами опорно-двигательного аппарата, заболеваниями сердечно-сосудистой системы, центральной нервной системы. Также водная беговая дорожка поможет пожилым людям для поддержания физической формы после перелома шейки бедра, инфарктов и инсультов. Еще один вариант применения новой разработки - восстановление после соревнований и травм в спорте высоких достижений.

В образовательном центре рассказали, что иностранные аналоги в настоящее время недоступны для России. Специалисты Сибирского биотехнологического научно-образовательного центра добавили, что у устройства будут полностью российские комплектующие и программное обеспечение с сохранением данных по каждому пациенту.