Сибири предрекли ледниковый период

В Сибирь может вернуться вечная мерзлота. Наступление ледникового периода в регионе предрек доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН, кандидат экономических наук Владимир Пинаев, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученый отметил, что наступление вечной мерзлоты - одна из версий будущего Сибири. "В научных кругах бытует теория, что мы живем в межледниковый период. Если данное утверждение верно, то по завершении межледникового периода начнется собственно ледниковый, и утверждения о том, что вечная мерзлота опять замерзнет, вполне оправданны", - пояснил Пинаев.

Эксперт добавил, что научное сообщество не знает точно, когда в регионе может наступить ледниковый период. По его словам, в природе существует определенная цикличность, а периодичность изменения климатических условий может быть очень продолжительным процессом.