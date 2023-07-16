Мир предупредили о начале угрожающего явления

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН предупредила о начале климатического явления Эль-Ниньо. На фоне этого миру грозят экстремальная жара и стихийные бедствия, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эль-Ниньо характеризуется естественными колебаниями температуры поверхностного слоя воды экваториальной части Тихого океана, что влияет на погоду во всем мире. По данным ВМО, с 90-процентной вероятностью явление будет продолжаться до конца 2023 года с умеренной силой. Вероятность того, что наступит более мощный Эль-Ниньо, равняется 56 процентам.

Эксперты отмечают, что наступление Эль-Ниньо значительно повысит вероятность того, что температурные рекорды будут побиты. Из-за наступления Эль-Ниньо юг США, страны Южной Америки, Центральной Азии и Южной Америки, а также северо-восток Африки ожидают наводнения. При этом Австралии, Индонезии, Южной Азии и Центральной Америке стоит готовиться к волнам жары.