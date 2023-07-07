Неопубликованное письмо Авраама Линкольна обнаружено в Пенсильвании

В Пенсильвании было обнаружено и выставлено на продажу ранее не публиковавшееся письмо Авраама Линкольна, написанное им во время гражданской войны. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Получателем короткой рукописной записки был Чарльз Эллет-младший, впоследствии полковник армии Союза. Он написал Линкольну письмо с просьбой о создании хорошо финансируемого корпуса гражданских инженеров. Датированное 19 августа 1861 года письмо хранилось в частной коллекции более 100 лет.

"Обнаружение неопубликованных, неизвестных писем Авраама Линкольна становится все более редким явлением", - говорится в заявлении Натана Рааба, директора коллекции Рааба. Организация будет заниматься продажей письма, которое оценивается в $85 тыс.

"[Его] автографы и исторические документы являются одними из самых коллекционируемых и всегда пользуются спросом. Его письма известны своей большой ясностью и краткостью. Он никогда не пишет два слова там, где достаточно одного", - отметил Рааб.