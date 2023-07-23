Названа самая быстронагревающаяся часть света

Всемирная метеорологическая организация и климатическая служба Copernicus в своем докладе назвали Европу самой быстронагревающейся частью света. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалисты отметили, что лето 2022 года было для Европы самым жарким. Ущерб из-за волн тепла оценили в два миллиарда долларов. При этом, согласно прогнозам, лето 2023 года может побить предыдущий рекорд. Ученые отметили, что подобные погодные условия оказывают серьезное давление на энергетическую и транспортную инфраструктуру, а также на систему здравоохранения.

"Обычно внимание к глобальным температурам, как правило, упускает из виду тот факт, что темпы потепления в Европе могут вдвое превышать среднемировой уровень", - заявил профессор Уильям Коллинз из Редингского университета.