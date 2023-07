Химики научились преобразовывать углекислый газ воздуха в топливо с помощью солнца

Инженеры создали реактор для преобразования пластиковых отходов и углекислого газа в топливо. Об этом сообщает Кембриджский университет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе испытаний CO 2 был преобразован в синтез-газ (смесь водорода и монооксида углерода), ключевой элемент для производства экологически безопасного жидкого топлива, а пластиковые бутылки были преобразованы в гликолевую кислоту, которая широко используется в косметической промышленности. Исследователи адаптировали свою технологию, работающую на солнечной энергии, так, чтобы она работала с дымом или с воздухом. При этом преобразование солнечной энергии в топливо проходило напрямую, без превращения в электричество.

Путем пропускания воздуха через систему, содержащую щелочной раствор, CO 2 избирательно улавливается, а другие газы, присутствующие в воздухе, такие как азот и кислород, выбрасываются наружу. Этот процесс барботирования позволяет исследователям концентрировать CO 2 из воздуха в растворе, что облегчает работу с ним.

Система содержит фотокатод и анод и состоит из двух отсеков: с одной стороны улавливается раствор CO 2 , который преобразуется в синтез-газ. С другой стороны пластмассы превращаются в полезные химические вещества с использованием солнечного света.

"Использование пластика - важная "фишка" этой системы - рассказывает Мотиар Рахаман, один из авторов разработки. - Улавливание и использование CO 2 из воздуха усложняет химические реакции. Но если мы добавим в систему пластиковые отходы, пластик станет донором электронов CO 2 . Он распадается на гликолевую кислоту, которая широко используется в косметической промышленности, а CO 2 превращается в синтез-газ, который является основой топлива".

Из синтез-газа можно получить биодизель или другие продукты нефтехимической промышленности.