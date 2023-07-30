Химики научились преобразовывать углекислый газ воздуха в топливо с помощью солнца
Инженеры создали реактор для преобразования пластиковых отходов и углекислого газа в топливо. Об этом сообщает Кембриджский университет, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В ходе испытаний CO2 был преобразован в синтез-газ (смесь водорода и монооксида углерода), ключевой элемент для производства экологически безопасного жидкого топлива, а пластиковые бутылки были преобразованы в гликолевую кислоту, которая широко используется в косметической промышленности. Исследователи адаптировали свою технологию, работающую на солнечной энергии, так, чтобы она работала с дымом или с воздухом. При этом преобразование солнечной энергии в топливо проходило напрямую, без превращения в электричество.
Путем пропускания воздуха через систему, содержащую щелочной раствор, CO2 избирательно улавливается, а другие газы, присутствующие в воздухе, такие как азот и кислород, выбрасываются наружу. Этот процесс барботирования позволяет исследователям концентрировать CO2 из воздуха в растворе, что облегчает работу с ним.
Система содержит фотокатод и анод и состоит из двух отсеков: с одной стороны улавливается раствор CO2, который преобразуется в синтез-газ. С другой стороны пластмассы превращаются в полезные химические вещества с использованием солнечного света.
"Использование пластика - важная "фишка" этой системы - рассказывает Мотиар Рахаман, один из авторов разработки. - Улавливание и использование CO2 из воздуха усложняет химические реакции. Но если мы добавим в систему пластиковые отходы, пластик станет донором электронов CO2 . Он распадается на гликолевую кислоту, которая широко используется в косметической промышленности, а CO2 превращается в синтез-газ, который является основой топлива".
Из синтез-газа можно получить биодизель или другие продукты нефтехимической промышленности.
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