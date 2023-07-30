Ученые в США установили причастность бобров к таянию мерзлоты на Аляске

Ученые из Аляскинского университета в Фэрбенксе исследовали ландшафты нижней части бассейна реки Ноатак на северо-западе Аляски. Результаты исследования публикует журнал Environmental Research Letters (ERL), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда изучила 118 водоемов, в число которых вошли 44 озера и 74 ручья. Как оказалось, близ водоемов, где были замечены следы деятельности бобров, оказалось на 51% больше точек эмиссии (выброса в атмосферу) метана в атмосферу, чем возле нетронутых мест.

По мнению ученых, наличие большого количества точек эмиссии метана в данном районе обусловлено тем, что плотины, сооружаемые бобрами, способствуют преобразованию проточных водоемов в стоячие, а подтопление низин провоцирует термокарстовые процессы.

По словам руководителя группы Джейсона Кларка, это может говорить о деградации многолетней мерзлоты из-за подтопления и долгосрочном риске изменения углеродного цикла в Арктике.