Бой между Маском и Цукербергом поставили под сомнение

Вероятность того, что владелец Twitter Илон Маск и глава Meta Марк Цукерберг сразятся в октагоне по правилам MMA, равна нулю. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом заявил американский журналист и биограф Маска Уолтер Айзексон, сообщает Business Insider.

"Все эти разговоры о поездке в Колизей в Риме на бой в октагоне - это скорее метафора его борьбы с Meta и Цукербергом", - отметил писатель.

По его словам, Маск находится не в той физической форме, чтобы готовиться к реальному бою с Цукербергом, который регулярно занимается джиу-джитсу.

Айзексон признал, что миллиардер старается похудеть, из-за чего прибегает к интервальному голоданию. Однако, по мнению биографа, в его графике не появилось множества тренировок.

"Я видел, что Илон перешел на интервальное голодание. Мы ходили в заведение в Пало-Альто, где он может поесть один раз в день. Он заказывает чизбургер с беконом, большое мороженое с фруктами, картофель фри. Я бы сказал, что он не в режиме серьезных тренировок", - рассказал журналист.

По мнению Айзексона, Маск в итоге сконцентрируется на борьбе с приложением Threads от Цукерберга, которое напоминает Twitter. Он уточнил, что скандалы вокруг Twitter могут быть на руку главе Meta.

"Думаю, что конкурент от Meta заставит его сосредоточиться на том, как ему сохранить более широкую пользовательскую базу в Twitter", - заключил писатель.

Маск вызвал Цукерберга на поединок 22 июня вскоре после анонса приложения Threads. Бой все еще официально не подтвержден, однако президент UFC Дана Уайт находится на связи с оппонентами и считает, что они всерьез настроены на поединок.