Телескоп James Webb обнаружил массивные запасы теплой пыли в галактике

Космический телескоп James Webb обнаружил массивные запасы теплой пыли в двух сверхновых типах звезд II, вспыхнувших в спиральной галактике NGC 6946. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает издание N+1 со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

Во многих далеких галактиках природа источников пыли остается неизученной до конца. В частности, это могут быть вспышки сверхновых звезд типа IIP, возникших за счет гравитационного коллапса ядра массивных звезд. Однако ранее не было прямых наблюдений крупных резервуаров теплой и холодной пыли, образующихся при вспышках сверхновых в удаленных галактиках. Пыль наблюдалась только в случае ряда близких сверхновых типа II.

Группа астрономов во главе с Мелиссой Шахбанде (Melissa Shahbandeh) из Университета Джонса Хопкинса сообщила, что обнаружила крупные облака пыли, рожденные в результате вспышек сверхновых типа IIP SN 2004et и SN 2017eaw в спиральной NGC 6946, расположенной на расстоянии около 22 млн световых лет от Солнца. Наблюдения велись в среднем инфракрасном диапазоне при помощи прибора MIRI космического телескопа James Webb спустя 18 и 5 лет после регистрации самих вспышек.

Масса обнаруженных облаков теплой пыли у SNe 2004et и 2017eaw составляют более 0,014×10−4 и 4×10−4 масс Солнца, соответственно. В случае SN 2004et это вторые по величины крупные запасы пыли, наблюдаемые в инфракрасном диапазоне среди всех внегалактических сверхновых. Наблюдаемая пыль нагрета излучением, которое возникло в результате ударной волны из расширяющегося вещества звезды с околозвездной средой.

По мнению ученых, запасов пыли может быть еще больше, если принять, что часть пылевых частиц может быть очень холодной или скрытой непрозрачной средой. Таким образом, в период до десяти тысяч дней после взрыва можно обнаружить более чем одну массу Солнца в виде пыли у внегалактических сверхновых типа II, что может свидетельствовать о происхождении пыли в ранней Вселенной, полагают специалисты.