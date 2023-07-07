Миру предрекли катастрофу в борьбе с общей проблемой

Ситуация вокруг борьбы с глобальным потеплением выходит из-под контроля, мировое сообщество постепенно движется к катастрофе. Необходимо своевременно принять меры для смягчения последствий климатического кризиса, приводит слова генсека ООН Антониу Гутерриша The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно неофициальным данным анализа, период с 29 июня по 6 июля стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений. За это время были зафиксированы несколько температурных рекордов, при этом абсолютные максимумы были достигнуты в начале этой недели.

Так, в понедельник средняя глобальная температура воздуха составила 17,01 градуса Цельсия, а во вторник она поднялась до 17,18 градуса. При этом последняя планка оказалась самой высокой за последние 44 года наблюдений. В среду, 5 июля, ситуация не изменилась, средняя мировая температура сохранилась на прежнем уровне.

На нагревание Земли оказывает влияние в том числе явление Эль-Ниньо, для которого характерно колебание температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана. На этом фоне ученые допускают, что повышение средних мировых температур будет продолжаться.